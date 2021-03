Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu a precizat ca evaluarea la clasa a II-a va fi programata in cursul lunii mai.„Pentru ca perturbarile sa fie minime, am propus o serie de modificari in structura anului scolar. (...) Propunand o vacanta de primavara care sa inceapa in data de 2 aprilie pana in data de 4 mai, aceasta vacanta…

- Vacanta de primavara va avea loc in perioada 2 aprilie – 4 mai, pentru a reduce mobilitatea in actualul context epidemiologic, iar Evaluarea nationala se va sustine intre 5 si 8 iulie, a anuntat, marti, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, intr-o conferinta de presa. El a precizat, totodata, ca evaluarea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca vacanta de primavara va fi prelungita si ca va dura din data de 2 aprilie pana in 4 mai. Examenul de bacalaureat va avea loc la datele stabilite, insa Evaluarea Naionala se va decala si va avea loc in perioada 5-8 iulie. ”Am propus modificari in structura…

- Sorin Cimpeanu a propus a propus vacanța de primavara prelungita cu trei saptamani, din 2 aprilie pana pe 4 mai. “Propunand o vacanța de primavara care sa inceapa din data de 2 aprilie pana in data de 4 mai, aceasta vacanța va cuprinde perioada sarbatorilor pascale, fie ca vorbim de sarbatorile pascale…

- Examenul de Evaluare Naționala pentru clasa a VIII-a se muta dupa Bacalaureat, a declarat ministrul Sorin Cimpeanu la dezbaterea online „Educația digitala asimptomatica”, organizata de Edupedu.ro in parteneriat cu World Vision Romania. De asemenea, intr-o conferința de presa desfașurata dupa eveniment,…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu anunța ca simularile pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat vor putea fi reprogramate in acele localitați care sunt plasate in carantina. Simularile vor putea fi reprogramate, dar nu mai tarziu de data de 25 mai. „Astfel, elevii inmatriculati in unitațile de invațamant…

- Dupa un an cu foarte multe necunoscute pentru elevi și parinți, cu decizii de inchidere a școlilor și reluarea de mai multe ori a cursurilor fizice, Ministerul Educației a publicat structura anului școlar 2021-2022 și știm cel puțin cand au copiii vacanța in 2021. Ceea ce ramane de vazut este cat vor…