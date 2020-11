Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit calendarului ortodox, ziua de miercuri, 18 noiembrie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru fiecare bun creștin. Anual, la aceasta data, credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Mare Mucenic Platon. Iata ce rugaciune trebuie sa rosteasca soțiile pentru soții lor!

- In fiecare an, potrivit calendarului ortodox, creștinii de pretutindeni il sarbatoresc pe data de 9 noiembrie pe Sfantul Nectarie din Enghina, episcop al Pentapolisului, cunoscut drept și Nectarie Taumaturgul, vindecatorul de cancer. Iata care este cea mai puternica rugaciune care invinge boala cumplita!

- Calendarul ortodox anunța o mare bucurie pe data de 4 noiembrie. In fiecare an, in aceasta zi, creștinii sarbatoresc mai mulți sfinți importanți. Totodata, credincioșii trebuie sa rosteasca o rugaciune speciala care ii scapa de datorii!

- Calendarul ortodox anunța o mare sarbatoare pentru romani pe data de 27 octombrie! In fiecare an, in aceasta zi, este praznuit Sfantul Dimitrie Cel Nou, octrotitorul Bucurestiului! Iata ce rugaciune trebuie sa rostiți pentru ca sa va mearga bine!

- Calendarul ortodox ii informeaza pe creștini cu privire la faptul ca pe data de 22 octombrie, anual, este sarbatorit un mare sfant. In același timp, fiecare bun credincios trebuie sa știe ca exista o rugaciune speciala, menita sa le protejeze sanatate.

- Calendarul creștin ortodox indica faptul ca azi e o zi mare pentru cei credincioși. Daca vei spune rugaciuni, toate-ți vor fi ascultate. Acestea te vor scapa de necazuri și probleme. Pe cine praznuim pe data de 6 septembrie 2020? Calendar ortodox 6 septembrie 2020 Azi, 6 septembrie, romanii sarbatoresc…

- Marți, 6 septembrie, este zi de sarbatoare la romani! Ce mare sfant praznuiesc credincioșii? Iata și rugaciunea pe care o rostesc toți creștinii pentru a scapa de necazurile și problemele cu care se confrunta!

- E mare sarbatoare in calendarul ortodox, pe data de 26 august. Azi sunt pomeniți sfinții Adrian și Natalia. De altfel, milioane de romani poarta acest nume, in special, Adrian, carora trebuie sa le spunem ”La mulți ani”. Cui spui ”La mulți ani” azi Astfel, peste 1.3 milioane de romani iși serbeaza astazi…