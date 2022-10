Calendar ortodox 25 octombrie 2022. Ce sarbatoare este in aceasta zi

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a sasea, pomenirea Sfantului maritului Apostol Toma, numit Geamanul.Acesta propovaduind cuvantul lui Dumnezeu, la midieni, la parti, la persi si la indieni, a fost inchis de Smideu imparatul, caci crezu printr insul Uazan fiul sau si Tertia femeia lui, Migdonia si Narca. Drept…

- In aceasta luna, in ziua a paisprezecea, pomenirea inaltarii cinstitei si de viata facatoarei Cruci: Inaltarea Sfintei Cruci.Constantin cel Mare, intaiul imparat al crestinilor, avea razboi, precum zic unii dintre istorici, la Roma, impotriva lui Maxentiu, pana a nu lua imparatia. Iar altii zic ca la…

- In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea junghierii Proorocului Zaharia, tatal Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan.Sfantul Profet Zaharia si Dreapta Elisabeta au fost parintii Sfantului Profet Inaintemergator si Botezator Ioan. Ei erau descendenti din neamul lui Aaron: Zaharia, fiul lui Barac,…

- In aceasta luna, in ziua a patra pomenirea Sfantului Sfintitului Mucenic Vavila, arhiepiscopul Antiohiei celei mari, si a celor impreuna cu dansul Sfintii trei prunci, care prin sabie s au savarsit.Ieromartirul Vavila si cu el Cei Trei Tineri Urban, Prilidjan, Epoloniu si mama lor Cristodula au murit…

- In aceasta luna in ziua a douazeci si noua, pomenirea taierii cinstitului cap al cinstitului slavitului Prooroc inainte mergator si Botezator Ioan.Sfantul Ioan, Inaintemergatorul si Botezatorul Domnului a primit de la insusi Domnul Hristos marturia ca el era cel mai mare dintre toti oamenii nascuti…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si una, pomenirea Sfantului Apostol Tadeu, numit si Levi. Acest Sfant Apostol Tadeu, numit si Levi, era din cetatea Edesei, evreu de neam, foarte iscusit si invatat in dumnezeiestile Scripturi.Deci suindu se la Ierusalim ca sa se inchine, in zilele lui Ioan Botezatorul,…

- In aceasta luna, in ziua a cincisprezecea, cinstita Adormire a Preamaritei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria.Cand a binevoit Hristos Dumnezeul nostru ca sa ia pe Maica Sa la Sine, atunci cu trei zile mai inainte a facut o sa cunoasca, prin mijlocirea ingerului, mutarea…

- In aceasta luna, in ziua a treia, pomenirea Preacuviosilor Parintilor nostri: Dalmat, Faust si Isaachie Isaac .Sfantul Dalmat a fost ostas in zilele imparatului Teodosie cel Mare 379 395 , traind in dreapta credinta. Apoi lasandu si femeia si copiii, pentru Dumnezeu, a luat cu sine numai pe fiul sau…