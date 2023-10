Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul sfințit mucenic Ciprian și Sfanta mucenița Iustina, fecioara Sfantul Ciprian era un faimos filosof si vrajitor din Antiohia, nascut pe la jumatatea secolului al III-lea. Acesta, de mic copil, a fost trimis de parinti pentru a deprinde mestesugul vrajitoriei, astfel incat…

- In fiecare an, creștinii ortodocși il sarbatoresc pe 30 septembrie pe Sfantul Mucenic Grigorie Luminatorul. Aceasta zi este una dintre cele mai importante deoarece marcheaza sarbatorirea unui sfant care a raspandit creștinismul. Iata ce rugaciune este bine sa rostești astazi!

- An de an, la data de 20 septembrie, ii praznuim pe Sfantul Eustatie și soția sa, Teopista, cu fiii Agapie și Teopist, mari facatori de minuni. Știm despre aceștia ca sunt considerați ocrotitori ai familiei creștine. Iata rugaciunea pe care este bine sa o rostești astazi.

- An de an, la data de 5 septembrie, credinciosii din toata lumea ii praznuiesc pe Sfantul Proroc Zaharia si Dreapta Elisabeta. Puțini știu, insa, aceștia sunt parintii Sfantului Ioan Botezatorul. Mai mult, acești doi sfinti sunt grabnic ajutatori ai femeilor care nu pot face copii si, in același timp,…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Proroc Miheia Sfantul Proroc Miheia s-a nascut in localitatea Morati. Creștinii il cunosc sud numele de „Moresitul”, denumire care provine de la numele satului in care s-a nascut. Era fiul lui Ioram și a fost contemporan cu alți proroci importanți precum Isaia, Osea sau…

- In aceasta luna, in ziua a douasprezecea, pomenirea Sfintilor Mucenici Fotie si Anichit. Acesti sfinti au trait si patimit in zilele imparatului Diocletian 304 . Sfantul Fotie era nepot al Sfantului Anichit. Si facand Diocletian in Nicomidia cuvinte impotriva crestinilor, fiind de fata tot sfatul, si…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Fotie și Anichit Sfinții Mucenici Fotie și Anichit au patimit in Nicomidia (Bitinia, Asia Mica) in timpul persecuției pornite de imparatul Dioclețian impotriva creștinilor. Originar din Nicomidia, Sfantul Anichit avea o slujba la curtea imperiala, in timpul imparatului…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Mucenic Emilian de la Durostorum In momentul ocuparii tronului Imperiului roman de catre Iulian Apostatul (361-363), la conducerea armatei si in administratie erau demnitari crestini. Pe acestia Iulian i-a inlocuit cu pagani si Ie-a dat porunca sa reintroduca practicile…