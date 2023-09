Calendar Ortodox 16 septembrie 2023. Ce sărbătoare este? Rugăciunea care aduce pace în casă și bunăstarea familiei Astazi, 16 septembrie, creștinii ortodocși o cinstesc pe Sfanta Mare Mucenița Eufimia, facatoarea de minuni. Sf. Mare Mc. Eufimia a trait pe vremea imparatilor Diocletian (284-305) si Maximian Galeriu (305-311). Ea s-a nascut si a crescut la Calcedon, in tinutul Bitiniei, langa Bosfor, fiind fiica unui oarecare Filofron si a Teodosianei, si era in randuiala fecioarelor Bisericii, traind duhovniceste, intrucat isi inchinase viata lui Hristos. Dregatorul Prisc poruncise pe atunci sa se adune tot poporul si fiecare, dupa puterea sa, sa aduca jertfa lui Ares, zeul Calcedonului. Iar unii dintre crestini,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rugaciune catre Sfinții Ioachim și Ana – Sfinții Parinți ai Maicii Domnului – Sarbatoare 9 septembrie Crestinii ortodocsi pot rosti una dintre cele mai puternice rugaciuni catre parintii Maicii Domnului, astazi, pe 9 septembrie. In fiecare an, pe 9 septembrie, Biserica Ortodoxa ii praznuieste pe Sfintii…

- Creștinii ortodocși sarbatoresc pe 6 august, Praznicul „Schimbarii la Fața” a Domnului. Este ziua in care Mantuitorul Hristos descopera lumii ca este Fiul lui Dumnezeu facut om. Pe Muntele Tabor, in fața a trei ucenici: Petru, Iacob și Ioan, Mantuitorul se arata intr-o lumina supranaturala, impreuna…

- Crestinii ortodocsi si catolici sarbatoresc duminica Schimbarea la Fata a Domnului, ce aminteste de o minune a lui Iisus, sarbatoare numita in popor Pobreajenul si considerata a marca despartirea de vara.

- Schimbarea la Fata a Domnului, zi de o deosebita importanța pentru creștinii ortodocși The post Schimbarea la Fata a Domnului, zi de o deosebita importanța pentru creștinii ortodocși first appeared on Partener TV .

- OrtodoxeSf. Sfintit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma; Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la MuscelGreco-catoliceSf. m. Ermolau, Ermip si Ermocrat; Sf. m. ParaschivaRomano-catoliceSs. Ioachim si Ana; Bartolomea Capitano, calug.Sfantul Sfintit Mucenic Ermolae este pomenit in calendarul crestin ortodox…

- Sarbatoare 25 iulie - Viața și minunile Sfantului Mucenic ErmilSfantul Mucenic Ermil a trait in secolul al III-lea, in orașul Comana din Armenia. El era fiul unui preot pagan, care il numise dupa zeul Hermes. Ermil a fost crescut in idolatrie, dar a fost atras de creștinism prin intermediul unui prieten,…

- "Nu va e limpede ca nu zilele ne fac pe noi nenorocosi, ci noi facem nenorocoase zilele? Nu cade ghinionul zilei asupra oamenilor, ci ghinionul oamenilor pacatosi asupra zilelor lui Dumnezeu. Ca niste pete intunecate! Si tatal dumneavoastra tinea martea, spuneti, ca pe o zi nenorocoasa, iar dumneavoastra…

- Sfantul Cuvios Samson s-a nascut din parinti bogați in Roma antica. Sfantul Samson a fost ruda cu imparatul Constantin cel Mare (306-337). Samson a fost un medic milostiv, care daruia bolnavilor nu decat medicamentele trupului, ci și pe cele ale sufletului. Pe langa invațatura clasica, el avea un dar…