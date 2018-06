Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Mc. Teodosia fecioara; Sf. Sfintit Mc. Olivian Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. cuv. m. Teodosia Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Maxim, ep. Sfanta Mucenita Teodosia, pomenita in calendarul crestin ortodox la 29 mai, s-a nascut…

- Conferința ”Ce sa fac cu viața mea? – despre aflarea și valorificarea talantului” va avea loc joi, in 17 mai, incepand cu ora 19, la Academia Romana, Filiala Timișoara, pe Bd. Mihai Viteazu nr. 24. Invitatul acestei conferințe organizata de ASCOR este preotul Ignat Dionisie de…

- O frumoasa legenda romaneasca spune ca Dumnezeu insuși l-ar fi invațat pe om sa-și gateasca bucatele. Luand chip de om, a fost cel dintai bucatar, primul creator de rețete și intaiul profesor de...

- CHIȘINAU, 06 mai — Sputnik, C.S. În orașele mari, tot mai des este discutata problema lipsei locurilor de veci și, adesea, în încercarea de a identifica o soluție, apar diferite personaje, care considera ca incinerarea raposaților ar fi o soluție. Însa, totul…

- Parohia Afumați 2 a imbracat frumoase veșminte de sarbatoare, in vinerea și in sambata din Saptamana Luminata. Unica prin frumusețea ei, emblematica prin misiunea spirituala și social-filantropica pe care o desfașoara in mijlocul comunitații creștine, biserica pastorita cu aleasa dragoste creștineasca…

- Baieții de la Proconsul, intre mancare și biserica. Bogdan ”Bodo” Marin ia in serios meseria de gazda la propria taverna, unde muzica este cuvantul de lege. De celalta parte, in alt restaurant, colegii sai de trupa și frați la Biserica neoprotestanta ”Raul Vieții” organizeaza …intalniri teologice la…

- Mesajele și felicitarile de Paște sunt cel mai frumos și rapid mod de a transmite cuiva gandurile și sentimentele tale, cu atat mai mult cu cat acea persoana nu se afla langa tine. Paștele este una dintre cele mai frumoase sarbatori ale creștinilor și simbolizeaza iubirea nemarginita pe care Dumnezeu…

- Sincere condoleanțe pentru trecerea la cele veșnice a domnului Cristian Greculescu, soțul doamnei contabil șef a Teatrului Dramatic Elvira Godeanu – Luminița Greculescu. Cuvintele sunt prea sarace pentru a cuprinde imensa tristețe pe care o lasa in urma dispariția domnului Cristian. Nu putem decat sa…