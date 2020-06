Stiri pe aceeasi tema

- Europa, unul dintre cei mai interesanti sateliti ai planetei Jupiter din perspectiva conditiilor pentru existenta vietii, a dispus de suficienta caldura interna pentru a avea un interior stratificat si un ocean sub calota de gheata care acopera acest satelit, conform unui nou studiu prezentat miercuri,…

- Romania a depașit media europeana la numarul de infectari la suta de mii de locuitori. Daca, in urma cu o luna, despre țarile balcanice și cele din estul Europei se spunea ca au fost ferite de un numar mare de cazuri de COVID-19, acum țara noastra este pe locul trei in topul țarilor europene, dupa Portugalia…

- Populatia Uniunii Europene imbatraneste si este de asteptat sa scada drastic dupa 2030. De asemenea, in 2070, vechiul continent va avea doar 4% din populația globului. Romania, se afla in grupul statelor UE cu scadere constanta a populației in urmatorii 50 de anim se arata intr-un raport al Comisiei…

- Editia 2020 a Campionatului Mondial de MotoGP, al carei start a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus, va incepe in data de 19 iulie, pe circuitul de la Jerez (Spania), au anuntat joi organizatorii competitiei, citati de AFP. Cursa de la Jerez va fi prima dintr-o serie de 13 Mari Premii care…

- Doua bombardiere strategice americane de tip B-1B Lancer au desfașurat vineri, pentru prima data, activitați de antrenament in spațiul aerian al Romaniei impreuna cu aeronave aparținand Forțelor Aeriene Romane, sub coordonarea Componentei Operaționale Aeriene din Statul Major al Forțelor Aeriene și…

- Companiile aeriene sunt pe cale sa se intoarca pe cerul Europei in aceasta vara, dar pețurile par sa se fi dublat, in condițiile in care un drum la clasa economic in iunie cu Delta Airlines costa 2.126 dolari, iar un bilet la clasa I intre Atlanta și Paris costa 7.085 dolari, potrivit Forbes.

- Coronavirusul dezlanțuie o futuna peste Europa. Previziunile privind contracția economica merg pana la 15%. Șefa BCE avertizeaza asupra riscului de a face prea putin si prea tarziu pentru economie Produsul Intern Brut al zonei euro ar putea inregistra o contractie de pana la 15% in acest an, din cauza…

- In multe tari ale Europei, ca si mai recent in SUA, pandemia a luat proportii: intr-un context de criza probabilitatea de a fi blocata sau diminuata capacitatea de a lua decizii in mod dinamic, raportat la evenimente, creste. De aceea, cercetatori de la Harvard Business Review propun linii directoare…