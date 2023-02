Stiri pe aceeasi tema

- Invitatul spectacolului din Piața Unirii care a deschis oficial evenimentul Capitala Culturala Europeana 2023 Timișoara, Fritz Kalkbrenner, a devenit cunoscut in lumea intreaga datorita piesei „Sky and Sand”. Piesa compusa de fratele sau Paul Kalkbrenner a devenit un imn mondial și ancora muzicala a…

- Poate ca toți prietenii tai sunt blocați la munca sau au alte prioritați și nu pot veni cu tine in vacanța sau poate ca preferi sa planifici o calatorie fara a fi nevoit sa ții cont de ce iși dorește altcineva și speri sa mergi intr-o excursie in care vei descoperi la fel de multe despre tine insuți…

- In urma cu cațiva ani, Nicolae Robu a compus muzica și a interpretat in studio o piesa rock pe versurile celebrei poezii romantice „Dintre sute de catarge” a lui Mihai Eminescu. Așa cum ne-a obișnuit deja, profesorul Robu le-a reamintit urmaritorilor pe pagina personala de Facebook despre aceasta compoziție…

- Armin van Buuren colaboreaza cu alți doi artiști de renume, DJ-ul Matoma și compozitorul american Teddy Swims, pentru o piesa cu un potențial enorm de a atinge succesul, „Easy To Love”. „Easy To Love” este o piesa care vorbește pentru toți cei care s-au indragostit, macar o data in viața, la prima…

- Concertul Extraordinar de Anul Nou, editia a IX-a, "O calatorie muzicala in Venetia", este prezentat miercuri, de la ora 19,00, la Ateneul Roman, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Capsula Orion a NASA urmeaza sa amerizeze duminica in Oceanul Pacific. Scopul misiunii Artemis 1 este de a verifica siguranta capsulei si capacitatea ei de a transporta pe viitor echipaje umane.

- (P) Dupa trei ani de așteptare, cel mai mare hotel din Botoșani organizeaza din nou un revelion. Pauza prelungita a distracției dintre ani, generata de pandemie, a luat sfarșit astfel incat pe 31 decembrie 2022 sunt așteptați la Rapsodia City Center.