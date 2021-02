In Germania, o clinica veterinara a dresat caini sa detecteze noul coronavirus in probele de saliva umana cu o precizie de 94%, conform Agerpres . Cainii sunt dresați pentru a simți mirosul de coronavirus emis de celulele persoanelor infectate, dupa cum a explicat medicul veterinar Esther Schalke. Momentan, Universitatea de Medicina Veterinara din Hanovra a dresat mai mulți caini, dintre care un ciobanesc belgian in varsta de 3 ani și un cocker spaniel in varsta de 1 an. „Am facut un studiu in care am avut caini care adulmecau mostre de la pacienti testati pozitiv la COVID-19 si putem spune ca…