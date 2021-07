Stiri pe aceeasi tema

- Un caine a fost torturat și abandonat intr-un sat din Botoșani. Animalul era speriat și flamand cand a fost gasit de un localnic in propria gospodarie. Polițiștii il cauta acum pe agresorul care risca sa ajunga la inchisoare. Cainele a fost gasit in curtea unei case din localitatea Ungureni. Acolo s-a…

- In timp ce Statele Unite ale Americii cer Coreei de Nord sa renunțe la armele nucleare, dictatorul comunist de la Phenian a transmis ca nu este interesat de vreun contact cu americanii. Sora dictatorului Kim Jong-un a avertizat SUA sa nu interpreteze gresit semnalele date de președintele Coreei de Nord…

- Coreea de Nord este o națiune secreta, dar țara depinde in continuare de importul de bunuri pentru a-și hrani cetațenii. Kim Jong-un a recunoscut, pentru prima data, ca țara trece printr-o criza alimentara. In același timp economia Coreei de Nord se chinuie sa produca suficiente bunuri proprii. Ca urmare,…

- O universitate pentru elitele nord-coreene din Phenian se lauda ca are zeci de „școli surori” in țari democratice din Occident, inclusiv in Germania și Cehia. Jurnaliștii Deutsche Welle au investigat ce se ascunde in spatele acestor pretinse parteneriate academice, interzise de sancțiunile Consiliului…

- Situație fara precedent, la care nimeni nu s-ar fi așteptat, in Coreea de Nord. Liderul suprem al Coreei de Nord a ordonat uciderea tuturor pisicilor și porumbeilor, iar toți stapanii animalelor sunt uimiți de noua decizie. Kim Jong-un este de parere ca aceste animale ar transmite, de fapt, coronavirus,…

- Charlie Chaplin, unul dintre cele mai mari staruri de cinema ale secolului XX, s a nascut la Londra, in Marea Britanie, la data de 16 aprilie 1889. Astazi se implinesc 132 de ani de la nasterea sa.Charlie Chaplin a fost un actor, comediant si regizor englez, conform Wikipedia.org.Cele mai renumite filme…

- Tanarul fundas roman Radu Dragusin, in varsta de 19 ani, si-a prelungit contractul cu Juventus Torino, de care este legat acum pana pe 30 iunie 2025, a anuntat vineri campioana Italiei la fotbal pe site-ul sau oficial. Vechiul contract al internationalului roman de tineret expira pe 30 iunie anul curent.…

- Horia Agarici s a nascut la 6 aprilie 1911 la Lausanne in Elvetia.Horia Agarici a fost un maior aviator al Fortelor Aeriene Romane, unul din aviatorii de elita al celui de al Doilea Razboi Mondial al Armatei Romane, poet si autor roman, conform wikipedia.org.Pentru faptele sale extraordinare de vitejie…