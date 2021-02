Cafeaua în timpul sarcinii: Când ar trebui să spui stop Cafeaua are numeroase beneficii asupra sanatatii, insa consumul sau in perioada sarcinii trebuie privit cu prudenta. Prea multa cafea consumata de femeile gravide ar putea duce mai tarziu la probleme de comportament ale copiilor. Iar excesul de cofeina este asociat si cu nasterea prematura sau avortul spontan. Excesul de cafea ar putea duce la dificultati de atentie ale copiilor Concluzia vine ca urmare a unor cercetari care au analizat 9.000 de scanari ale creierului de la copiii cu varste de 9 și 10 ani. ,,De ani de zile, femeilor insarcinate li s-a spus sa-și limiteze consumul de cofeina pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

