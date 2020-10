Cadoul inedit pe care Kanye West i l-a oferit lui Kim Kardashian de ziua ei Joi, 22 octombrie 2020, vedeta de reality-show Kim Kardashian a implinit 40 de ani. Soțul ei, rapperul Kanye West, i-a oferit un cadou pe care nu-l va putea uita niciodata. Cadoul inedit pe care Kanye West i l-a oferit lui Kim Kardashian de ziua ei Vedete TV a publicat in mediul online un videoclip in care era surprinsa holograma regretatului ei tata, avocatul Robert Kardashian, cadou pe care l-a descris drept „o surpriza speciala din rai”. „Este atat de realist. L-am privit in repetate randuri, plina de emoții și cu lacrimi in ochi. Nu pot descrie in cuvinte ce a insemnat asta pentru mine și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prezent in emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, de la PRO TV, Horia Brenciu a vorbit despre maști, COVID-19, echilibru, procesul de adopție in Romania, dar și despre declarațiile lui Dan Bittman, care au pus pe jar multe minți. Horia Brenciu a vorbit despre declarațiile lui Dan Bittman: „Zice niște…

- Deși se cunosc de ani de zile, Horia Brenciu a venit cu un atac dur la adresa afirmațiilor lui Dan Bittman legate de situația generata de Covid-19. Artistul a facut declarații șocante despre solistul de la Holograf.

- Ei bine, in urma cu cateva ore, artistul a postat prima imagine cu el, de pe patul de spital, dupa operatie. Desi a avut o noapte grea, din fericire, totul a decurs foarte bine, acum asteapta sa se recupereze si sa se ridice din pat. "Sunt bine. Am avut o noapte grea, dar azi sunt in salon,…

- Artistul și omul de televiziune Horia Brenciu (46 de ani) este tatal a patru copii. Doi dintre aceștia, doua fiice, sunt ale soției sale, Alice, a treia, tot o fetița, este rodul iubirii dintre cei doi, iar al patrulea, un baiețel, a fost adoptat imediat dupa ce s-a nascut. Invitat in platoul emisiunii…

- Artistul Smiley (36 de ani) și iubita lui, prezentatoarea de televiziune Gina Pistol (38 de ani) urmeaza sa devina parinți. Solistul a intervenit in direct in emisiunea Vorbește Lumea pentru a oferi noi detalii. Intrebat de Horia Brenciu cand va face nunta și cine-i va canta, Smiley a raspuns, mai in…

- Chiara Ferragni (33 de ani) este insarcinata cu cel de-al doilea copil al ei. Tanara a facut anunțul emoționant pe contul personal de Instagram. Chiara Ferragni este insarcinata cu al doilea copil „Familia noastra se marește. Leo o sa adore sa fie fratele mai mare”, a scris Chiara in mediul online,…

- Kanye West a fost acuzat de frauda in statul Illinois. Dupa ce a anunțat ca va candida la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, rapperul pare sa aiba o mulțime de probleme. Intai a anunțat ca sufera de bipolaritate, iar acum a avut un conflict puternic cu soția sa, Kim Kardashian.…