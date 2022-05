Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, estimeaza ca minim 10 miliarde de lei vor fi economisite in urma reducerii cu 10% a cheltuielilor din ministere pentru bunuri si servicii, informeaza Agerpres. „Minim 10 miliarde de lei (se vor economisi). Si ma refer la bugetul general consolidat”, a declarat Adrian…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut, miercuri, ministrilor sa ia masurile necesare pentru a asigura reducerea cheltuielilor la bunuri si servicii cu 10%, conform deciziei luate in coalitia de guvernare, subliniind ca demersul este unul de solidaritate in actualele conditii economico-financiare. „Asa…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu a exclus posibilitatea inghețarii pensiilor sau salariilor, in contextul reducerii cu 10% a cheltuielilor publice cu bunuri și servicii, in vederea asigurarii fondurilor pentru programul Sprijin pentru Romania. „Nu este momentul sa facem o risipa financiara pe bunuri…

- La discuția inițiala am spus ca masura privind moratoriul ratelor bancare a ramas in analiza. In ultima ședința de coaliție s-a decis sa aplicam aceasta masura privind moratoriul . Nu este o masura pentru toata lumea, ci doar pentru cei cu dificultați la plata ratelor. La finalul amanarii acestor rate…

- Romanii sa se gandeasca mai puțin la masa de Paște! Indemnul vine de la ministrul finanțelor care ne indeamna sa ne bucuram mai mult de timpul petrecut cu familia. Adrian Caciu a facut declarația in contextul in care a fost intrebat ce buget are pentru masa de Paște, in condițiile in care prețurile…

- Premierul a anuntat ca in sedinta de Guvern vor fi implementate masurile stabilite in coalitie, pentru pachetul Sprijin pentru Romania. ”Astazi vom aproba schema de ajutor de stat de care vor beneficia investitiile in economia Romaniei, a caror valoare initiala va fi de minim un milion de euro”, a spus…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca in sedinta de Guvern va fi adoptat, in baza unei hotarari luate ieri in coalitie, un act normativ prin care va fi suplimentat bugetul programului national Anghel Saligny, cu aproximativ 15,5 miliarde lei, 10 miliarde lei urmand a fi destinati constructiei…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni seara, ca va face un anunt privind pachetul de masuri sociale pregatit de Executiv, in contextul crizei energetice, dupa discutiile pe care ministrul Finantelor, Adrian Caciu, le va avea la Bruxelles pe aceasta tema. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…