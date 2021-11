Cabinetul Ciucă, la vot în Parlament. La 50 de zile de la moțiunea de cenzură, România va avea un nou guvern Premierul desemnat Nicolae Ciuca se prezinta astazi, de la ora 10.00, cu lista miniștrilor și cu programul de guvernare, pentru a primi votul de investitura al Parlamentului. PSD, PNL și UDMR au impreuna 303 voturi, mult peste cele 234 necesare pentru investire. In plus, coaliția de guvernare se așteapta sa beneficieze și de cele 18 voturi ale deputaților din grupul minoritațile naționale. Dupa circa doua saptamani de negocieri, PSD și PNL au ajuns la un acord pentru a forma un guvern care va fi condus prin rotație, intai de PNL, apoi de PSD din 21 mai 2023. Președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

