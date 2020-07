Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curții de Apel București au admis, astazi, apelul DNA in dosarul de mare corupție al fostului ministru Vasile Blaga, in care este judecat pentru fapte de trafic de influența, și au desființat integral prima deciziei din caz, a Tribunalului București, care stabilise achitarea fostului demnitar.…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea ramane sub control judiciar in dosarul in care a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita. Tribunalul Bucuresti revocase masura preventiva pe 2 iulie, insa DNA a contestat decizia, care…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis vineri, 12 iunie, contestația impotriva deciziei de confiscare de la omul de afaceri Puiu Popoviciu a celor 224 de hectare de teren din Baneasa. Pe terenul confiscat de stat sunt construite IKEA, Mall Baneasa, Ambasada SUA, dar si biroul notarial…

