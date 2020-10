Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta echipele Primariei Municipiului Constanta vor ajunge la cei care au implinit 80 si 90 de ani, precum si la cei care aniverseaza 50 de ani de la casatorie si au depus documentele in perioada 22.09.2020 02.10.2020.Vor fi premiate 58 de persoane care au implinit 80 de ani, 12 persoane…

- Primarul Targovistei, Cristian Stan, candidat din partea PSD, a castigat un nou mandat, obtinand 17.046 voturi, ceea ce inseamna 65,61% din totalul celor 25.978 de voturi valabil exprimate. Similar, Piteștiul a fost caștigat de Cristian Gentea, iar Slatina de Emil Moț. “Multumesc targovistenilor pentru…

- Propunerea lui Sorin Apostoliceanu, candidat PNL pentru functia de primar: Pitestiul 2.0 Activ. Piteștiul 2.0 Activ te scoate din casa, la plimbare sau jogging, la volei, skatepark, ping-pong, tiroliana sau, de ce nu, la gratar. Cu o condiție: dupa gratar ieșim la o alergare, pentru ca te incurajam…

- Catalin Gherzan, candidatul PER pentru funcția de primar al municipiului Pitești, face un lucru nemaivazut. Chiar inainte de alegerile locale, acesta a semnat, in alb, o demisie din funcția de primar daca pana la 1 ianuarie 2021 nu va realiza macar cinci dintre obiectivele propuse in platforma sa program…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu, lider USR-PLUS, ii critica pe liberali și spune ca daca Darius Valcov ar fi ramas primar la Slatina, probabil ca acum era deja la PNL: „Cu tablourile și banii ...

- Liderul PLUS București, Vlad Voiculescu, incalca protocolul de colaborare pe Capitala cu cei de la PNL și critica dur politica de racolare a liberalilor. Voiculescu susține ca daca Darius Valcov ar fi ramas primar la Slatina, probabil ca acum era deja la PNL: „Cu tablourile și banii din pereți cu…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) informeaza ca, Inspectoratul de Integritate a emis acte de constatare in privința a patru actuali aleși locali și a unui fost primar, care au admis incalcarea regimului juridic al conflictelor de interese și cel al incompatibilitaților de funcție, dupa cum…

- In contextul creșterii ratei de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul populației din județul Argeș, printre masurile adoptate la nivelul Municipiului Pitești se numara și menținerea interdicției de folosire a locurilor de joaca, atat a celor din cartiere, cat și a celor din parcuri. Municipalitatea…