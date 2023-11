Ca marca înregistrată Parafam brevete de numire prin abuz, nu prin uz. Am trecut și noi pe-acolo cum ziceau belferii aia acri „a trecut prin școala ca gasca prin apa”. Nu s-a prins nimic de el, dar nici nu a lasat vreo pana de scris amintiri. Acum ne preocupa ciorbele cu și fara borș din huști sa le […] The post Ca marca inregistrata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

