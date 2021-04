Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe majoritatea indicilor prima sedinta a saptamanii, cu o valoare a tranzactiilor de 38,26 milioane de lei (7,78 milioane de euro), din care 35,094 milioane lei (7,138 milioane euro) tranzactii cu actiuni. Indicele principal BET s-a depreciat cu 0,26%, pana la 11.273,23 de puncte, BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a consemnat o scadere de 0,22%, in timp ce indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,25% din valoare. In acelasi timp, indicele BET-BK, reperul de randament…