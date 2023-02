Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat, seful DSU Raed Arafat a declarat, miercuri, la Guvern, ca in acest moment, in Turcia sunt, cel putin din partea echipelor oferite prin Mecanismul de Protectie civila europeana, aproape 5.000 de salvatori si 200 de caini si a precizat ca echipele de cautare si salvare din Romania…

- Siria a activat Mecanismul de protectie civila al UE la doua zile dupa puternicele cutremure de luni. Anunțul a fost facut miercuri de comisarul european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Janez Lenarcic. El a indemnat statele membre ale blocului comunitar sa ofere o astfel de asistenta,…

- Șeful delegației UE in Siria, romanul Dan Stonescu, a vorbit intr-un interviu in exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO despre situația din Siria, cu ce se confrunta oamenii pe teren și ce face Uniunea Europeana in acest sens. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In contextul situației cauzate de tragedia din Turcia, InfoCons vine in sprijinul cetațenilor cu Aplicația Gratuita InfoCons ce cuprinde informații utile in 33 de limbi. Astfel, avand in vedere cadrul nefericit produs de cutremurul din Turcia, InfoCons, prin Aplicația Gratuita InfoCons, unica la nivel…

Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade, care a zdruncinat Turcia și Siria ieri dimineața, a ucis deja mii de oameni, iar multe persoane sunt inca...

Uniunea Europeana a mobilizat rapid echipe de cautare si salvare in Turcia, in urma solicitarii acestei tari de a activa Mecanismul de protectie civila al...

- Uniunea Europeana a mobilizate de urgența zece echipe de cautare și salvare a victimelor in urma celor doua mari cutremure care au lovit Turcia in mai puțin de 12 ore și care au afectat și Siria. Zece țari, printre care și Romania au trimis salvatori in zonele lovite de seisme.