Rezultatele testelor prelevate de autoritati au ajuns luni, iar marti Administratia Bazinala a Apelor Buzau-Ialomita a amendat societatea care se face raspunzatoarea de poluarea paraului Negreasca cu suma de 75.000 de lei. Potrivit rezultatelor, s-au constatat depasiri ale indicatorilor cu substante organice, detergenti, amoniu, sulfati, cloruri si fosfati. Societatea comerciala amendata, care se afla in curs de reautorizare, avea permisiunea sa deverseze apele uzate intr-un canal al ANIF care se varsa in paraul Negreasca si ulterior in Calmatui, insa din cauza secetei si a lipsei lucrarilor…