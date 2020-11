Stiri pe aceeasi tema

- INSP: Ritmul de raspandire al noului coronavirus, "relativ constant" Ritmul de raspândire a noului coronavirus a fost relativ constant în ultima perioada în România. Saptamâna trecuta numarul de cazuri noi a fost cu 2.000 mai mare decât în precedenta…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Beniamin Todosiu (USR PLUS): Sanatate cu prioritate – garantam accesul la servicii medicale de calitate pentru fiecare roman Romania traverseaza o criza sanitara grava accentuata de haosul administrativ, de impostura politica și de hoția generalizata care ne-a consumat…

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat, joi, la Giurgiu, ca nu sunt justificate reprosurile adresate liberalilor cu privire la contextul numirii lui Florin Iordache la conducerea Consiliului Legislativ, el transmitandu-le reprezentantilor USR sa sa concentreze "pe batalia cu PSD".…

- Unul dintre cele mai importante filme europene ale anului, Corpus Christi, se va lansa in Romania in ciuda inchiderii cinematografelor din București. ”Decizia inchiderii cinematografelor in București a...

- Premierul Ludovic Orban a acuzat PSD ca „a bagat Romania in faliment”, prin adoptarea in comisiile parlamentare a unor amendamente la rectificarea bugetara care ar genera cheltuieli de peste 6,3% din PIB. „Astazi PSD (...) a bagat Romania in faliment. In comisiile de buget-finanțe, o majoritate PSD…

- Domeniul HoReCa a fost poate cel mai afectat sector pe perioada pandemiei de coronavirus. Cu toate acestea, un cunoscut lanț de restaurante fast-food a lansat pe piața 400 de noi locuri de munca. KFC Romania angajeaza peste 400 de persoane, in mai multe orașe din țara precum București, Sibiu, Constanța,…

- Update 13.06: "Este o mare realizare, trebuie sa recunoastem acest lucru, este cert, dupa Revolutie, cea mai mare realizare de acest tip, de tip metrou, din Romania", a spus Iohannis, la deschiderea magistralei de metrou Eroilor - Drumul Taberei. Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca punerea…

- Doar 5,66% dintre autoritatile publice locale din Romania respecta dreptul elevilor la burse scolare, conformandu-se in totalitate cadrului legal incident in materie, informeaza AGERPRES . Aceste date apar intr-un raport lansat, joi, de Avocatul Poporului si Societatea Academica din Romania (SAR). …