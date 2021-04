Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a vorbit, duminica, despre candidatura la functia de viceprimar al Capitalei si sustinerea lui Nicusor Dan, însa a precizat ca ”PNL si Nicusor Dan nu si-au tinut cuvântul”. Voiculescu afirma ca, timp de 100 de zile, nu a primit…

- Ne aflam deja la jumatatea primaverii, mai este puțin pana la Paște și ar trebui sa ne gandim de pe acum ce le va aduce Iepurașul celor dragi. Suntem norocoși ca traim in era digitalizarii și nu mai trebuie sa ne deplasam neaparat in magazine și centre comerciale pentru a face cumparaturi. Ne putem…

- Eveniment In localitatile cu rata de infectare peste 4 la mie, circulația este permisa numai pana la ora 20.00 in week-end; magazinele se inchid la ora 18.00 martie 25, 2021 21:36 Circulația persoanelor va fi restricționata incepand cu ora 20.00, fața de ora 22.00, cat este in prezent, iar magazinele…

- In prezent pe masa autoritaților sunt mai multe variante, privind restricțiile care vor fi impuse la nivel național, dupa ce numarul de cazuri a crescut in ultimele zile. Una dintre masurile luate in calcul de autoritați sunt restricțiile din weekend, au declarat surse oficiale pentru Libertatea. Magazinele…

- Fostul prefect al Capitalei, Traian Berbeceanu , anunța ca s-a reinscris in PNL și ca, in momentul in care a demisionat din partid, pentru ca prevederile Codului Administrativ ii impuneau, a facut-o „cu strangere de inima”. „In luna octombrie a anului trecut domnul prim-ministru Ludovic Orban mi-a propus…

- Inca un deces din cauza COVID a fost inregistrat in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 876 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 7.497 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 6.834 persoane sunt vindecate, externate și la domiciliu,…

- Investitiile in scoli incepute de municipalitate vor fi preluate de primariile de sector sau de Compania Nationala de Investitii (CNI), deoarece in bugetul pe 2021 al Capitalei nu vor exista bani pentru ace...

- In Sectorul 6 al Capitalei mai multe școli se afla inca in reabilitare, iar elevii vor invața in sali de clasa amenajate in containere. Primarul Ciprian Ciucu susține ca a depus toate eforturile pentru a redeschide școlile in timp util, insa nu a gasit ințelegere la firmele contractante. O alta problema…