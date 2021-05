Stiri pe aceeasi tema

- Va fi majorata alocația lunara pentru ingrijire, insoțire și supraveghere a persoanelor cu dizabilitați severe imobilizate la pat, din rindul participanților la lichidarea avariei de la Centrala Atomoelectrica de la Cernobil. Un proiect de lege in acest sens a fost lansat de deputații Fracțiunii parlamentare…

- Comunicat Datorita dinamicii profesiilor pe piața forței de munca, pregatirea elevilor și tinerilor pentru reușita in cariera presupune adaptarea constanta a acțiunilor educative in conformitate...

- Elevii care invața in municipiul Suceava vor beneficia de burse mai mari decat pana acum, din bugetul primariei, daca proiectul de hotarare inițiat in acest sens va fi aprobat in ședința de Consiliu Local de saptamana viitoare.„In ședința din 22 aprilie voi propune spre aprobare noi valori ...

- „In urma cu o luna am solicitat ministrului Educației sa-mi spuna exact care sunt clasele din județul Alba propuse spre desființare in anul școlar 2021 – 2022 (de la ce instituții de invațamant provin, filiera, profil și specializare), dar și care au fost raționamentele care au stat la baza acestor…

- Ministerul Educației a instituit, prin Legea nr. 66/2019, ca data de 11 martie sa fie declarata Ziua Naționala a Meseriilor, oportunitate pentru promovarea invațamantului profesional și tehnic, respectiv, a meseriilor. La nivelul județului Vrancea, momentul a fost marcat prin derularea, la nivelul…

- Potrivit instructiunii, in cazul functionarii unitatii de invatamant preuniversitar in scenariul rosu, pentru elevii claselor a VIII-a, a XII-a, XIII-a, precum si pentru elevii din clasele terminale din invatamantul profesional si postliceal, raportat la articolul 63 din Legea Educatiei nationale nr.…

- In SCENARIUL ROȘU, merg la școala și a elevii claselor a VIII-a, a XII-a, a XIII-a și din anii terminali din invațamantul profesional și postliceal, aceasta este decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența care a adoptat in ședința din 5 martie 2021, Hotararea numarul 15 The post In SCENARIUL…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a declarat joi ca, asa cum arata proiectul de buget pe anul 2021, Directia Nationala Anticoruptie nu-si poate desfasura activitatea “in bune conditii”, informeaza AGERPRES . “Referitor la buget, noi am cerut o suma care sa ne permita desfasurarea in bune conditii…