Burse de merit, de studiu și sociale, pentru elevii din Zlatna, în anul școlar 2022-2023. Ce valoare vor avea Burse de merit, de studiu și sociale, pentru elevii din Zlatna, in anul școlar 2022-2023. Ce valoare vor avea Administrația locala din Zlatna a aprobat acordarea a 174 de burse de merit, de studiu și sociale elevilor din oraș, in anul școlar 2022-2023. Consilierii locali din Zlatna au votat in ședința ordinara din luna noiembrie un proiect privind aprobarea numarului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din invațamantul preuniversitar de stat […] Citește Burse de merit, de studiu și sociale, pentru elevii din Zlatna, in anul școlar 2022-2023. Ce valoare vor avea in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii judeteni vor decide cuantumul si numarul burselor ce vor fi acordate elevilor cu dizabilitati care invata in centrele speciale din Piatra-Neamt, Targu-Neamt si Roman. Potrivit proiectului, ar putea fi acordate burse de merit in valoare de 200 de lei, burse de studiu – 150 de lei si burse…

- DOCUMENT| Elevii din ALBA care fac naveta, reduși la jumatate, in acest an școlar: Aproape 200 de mii de elevi din Romania fac naveta Elevii din ALBA care fac naveta, reduși la jumatate, in acest an școlar: Aproape 200 de mii de elevi din Romania fac naveta Aproape 200 de mii de elevi din Romania fac…

- Burse de performanța, de merit și de studiu pentru elevii merituoși din Aiud, in anul școlar 2022-2023. Ce valoare vor avea Elevii de gimanziu și liceu din Aiud, care au rezultate bune la invațatura, vor primi in anul școlar 2022-2023 burse de performanța, de merit, de studiu și de ajutor social din…

- Burse de studiu si de ajutor social, acordate și elevilor din invațamantul particular. Lege aprobata de Senat Proiectul prin care bursele de studiu si cele de ajutor social se acorda și elevilor din invatamantul particular autorizat/acreditat a fost adoptat de Senat. Proiectul pentru modificarea Legii…

- Prima VACANȚA din anul școlar 2022-2023: cate zile de cursuri mai au elevii și perioadele de sarbatori pana in decembrie Se apropie prima vacanța din anul școlar 2022-2023. Elevii mai au o saptamana de cursuri in noua structura de organizare, pe module și vacanțe mai dese. Vacanța incepe sambata, 22…

- Ce valoare vor avea bursele de ajutor social, merit și studiu in Alba Iulia, in anul școlar 2022-2023: Proiectul, pe masa consilierilor locali Ce valoare vor avea bursele de ajutor social, merit și studiu in Alba Iulia, in anul școlar 2022-2023: Proiectul, pe masa consilierilor locali Pe masa consilierilor…

- Social Cuantumul burselor de merit, de studiu, de performanța și de ajutor social ramane la valorile din semestrul II al anului școlar 2021-2022 septembrie 15, 2022 09:08 Hotararea de Guvern pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social…

- Criteriile pentru bursele elevilor au fost aprobate prin ordin de ministru / Elevii de clasa a V-a nu mai primesc burse de merit, iar pentru bursele de studiu și cele de ajutor social cererile se mai pot depune pana la finalul lunii septembrie