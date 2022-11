Bunicuțele din Herson se bucură că au plecat rușii Femeile in varsta din Herson, unele dintre ele bunici, se bucura ca au scapat de soldații ruși. Cu arma in mana, insa. Imaginile postate pe un canal de Telegram au facut incojurul internetului. The post Bunicuțele din Herson se bucura ca au plecat rușii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineața, 7 noiembrie, mai multe explozii au izbucnit in orașul Donețk ocupat de ruși. Alexei Kulemzin, guvernatorul pro-rus al centrului regional, a anunțat acest lucru pe canalul sau Telegram.El susține ca centrul regional ar fi intrat sub bombardament, in urma caruia cladirea administrației…

- Luni dimineața, 7 noiembrie, mai multe explozii au izbucnit in orașul Donețk ocupat de ruși. Alexei Kulemzin, guvernatorul pro-rus al centrului regional, a anunțat acest lucru pe canalul sau Telegram.El susține ca centrul regional ar fi intrat sub bombardament, in urma caruia cladirea administrației…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a anunțat, sambata, ca a discutat cu omologul ucrainean, Olexandr Tkachenko, despre posibilul furt al pisaniilor moldovenesti ale lui Stefan cel Mare din muzeul de istorie al orasului Herson de catre rusi. ”Avand in vedere situatia de acum de pe teren, nu exista…

- Peste 70.000 de civili si-au parasit domiciliul in ultimele sapte zile, in Herson, anunta miercuri ocupatia prorusa a acestei regiuni ucrainene anexate de Rusia in septembrie, care a declansat aceste evacuari la 19 octombrie, relateaza AFP. „Sunt sigur ca peste 70.000 de persoane au plecat, de o saptamana,…

- Adjunctul șefului centralei nucleare Zaporojie, ocupata de ruși, a fost rapit de forțele ruse, a anunțat compania nucleara din Ucraina Energoatom. Valeri Martiniuk, director general adjunct pentru resurse umane la centrala nucleara, a fost sechestrat luni și este reținut intr-o locație necunoscuta,…

- Mai multe explozii s-au produs, luni dimineața, in capitala Ucrainei, Kiev, dar și in alte zone din țara, la doua zile dupa deflagrația de la podul din Crimeea. „Mai multe explozii (au avut loc) in districtul Sevcenko (Sevcenskivskii), in centrul capitalei”, a anuntat pe mesageria Telegram, primarul…

- Primele convoai de autobuze cu ruși proaspat mobilizați au sosit la Sevastopol, Crimeea. Autobuzele care transportau „soldați” ruși mobilizați au sosit la Sevastopol. Potrivit surselor, la scurt timp au mai sosit inca 5 autobuze și 12 microbuze. Exista informații potrivit carora „soldații” mobilizați…

- Forțele armate ale Ucrainei au distrus o baza a militarilor ruși din Nova Kahovka in regiunea ocupata Herson. Anunțul a fost facut de Centrul de comunicare strategica al Forțelor Armate ale Ucrainei, pe Telegram: „Potrivit informațiilor preliminare, aceasta este o confirmare video a preciziei „fumand…