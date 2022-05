In aceasta saptamana, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara au desfașurat activitați pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delincventei juvenile in incinta si in zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar. Partenerii de dialog ai politistilor au fost elevii claselor a IX-a și a XI-a din cadrul Colegiului Economic Buzau, avand ca scop reducerea riscului infracțional și de victimizare.