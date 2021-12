Stiri pe aceeasi tema

- Bulgarii au inceput sa treaca granita in Turcia cu autobuzele, atrasi de chilipirurile pe care le pot obtine de pe urma deprecierii lirei turcesti, transmite Associated Press. Prima lor oprire este la casele de schimb dupa care se indreapta spre pietele si magazinele din orasul Edirne, nord-estul Turciei.…

- „Un activist care incearca sa curețe aerul toxic al Romaniei” – este descrierea sub care publicația regionala BalkanInsight il introduce pe Octavian Berceanu pe lista „eroilor din 2021 – oamenii care au facut diferența” in care se afla cate o personalitate marcanta din fiecare țara parte a regiunii.…

- Recent, in cadrul indragitei colecții Anansi. World Fiction de la Editura Pandora M a fost publicat in traducere primul volum de reportaj literar. Este vorba despre Frontiera de Kapka Kassabova, „o carte minunata, despre un taram plin de magie”, potrivit criticilor de la The Guardian.

- Numarul de vânzari de locuințe catre straini a crescut în luna noiembrie cu 48,4% în Turcia, ajungând la un nivel record în contextul în care prabușirea lirei turcești a facut locuințele din aceasta țara semnificativ mai ieftine pentru clienții cu valuta, relateaza…

- In urma unor videoclipuri care au devenit virale, guvernul turc a decis sa aresteze refugiații sirieni care au ironizat condițiile lor de viața. Nu este bine sa batjocorești ospitalitatea regimului turc. Regimul președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, nu tolereaza nici cea mai mica gluma care…

- Dupa o pauza de un an, din cauza pandemiei, Romexpo organizeaza din nou, impreuna cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei, targul Indagra, cel mai cunoscut eveniment agricol din Romania. Manifestarea se desfașoara, in perioada 27-31 octombrie, cu participarea a peste 130 de companii din 12 tari,…

- Lira turceasca a scazut la un minim istoric fața de dolar, dupa ce președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat ca va expulza zece ambasadori importanți, printre care cei ai SUA, Franța, Canada sau Germania. Lira turceasca a coborat luni pana la 9,82 unitati pentru un dolar, cel mai redus nivel atins…

- ”Am vorbit despre ceea ce am putea sa facem in vederea construirii unor motoare de avion si unor avioane de lupta. Alt domeniu in care putem actiona impreuna este construirea unor nave. Cu voia lui Allah, putem chiar adopta dispozitii comune cu privire la submarine”, a declarat seful statului turc.…