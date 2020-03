Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul bulgar a votat vineri, dupa o dezbatere aprinsa, o decizie care permite desfasurarea armatei pe strazi pentru a ajuta la punerea in aplicare a masurilor de combatere a coronavirusului, cu un mandat de a folosi forța fizica in cazul in care aceasta este absolut necesar,

- Parlamentul bulgar a votat vineri, dupa o dezbatere aprinsa, o decizie care permite desfasurarea armatei pe strazi pentru a ajuta la punerea in aplicare a masurilor de combatere a coronavirusului, cu un mandat de a folosi forta fizica in cazul in care aceasta este absolut necesar, informeaza Agerpres.…

- Premierul Boiko Borisov a anunțat decretarea starii de urgența in Bulgaria. Parlamentul de la Sofia a votat in unanimitate declararea unei stari de urgenta, din cauza pandemiei de coronavirus. Masura intra...

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a anuntat miercuri ca a dispus luarea tuturor masurilor la nivelul MApN pentru prevenirea, limitarea si combaterea infectarii personalului cu noul coronavirus si asigura ca Armata poate sprijini autoritatile publice centrale si locale pentru gestionarea situatiei…

- Autoritatile de la Sofia au anuntat, duminica, primele doua cazuri de coronavirus inregistrate pe teritoriul Bulgariei. Cele doua persoane nu au calatorit in tari afectate de epidemie, anunța...

- Armata bulgara este pregatita sa trimita efective la granita cu Turcia in cazul unui val de migranti, a declarat joi ministrul apararii, Krasimir Karakaceanov, transmite BTA. Intre 400 si 500 de militari din fortele terestre, fortele speciale si politia militara, si 140 de echipamente pot ajunge la…

- Numarul de infectari cu coronavirus a depașit valoarea de 81.000 în întreaga lume, iar numarul deceselor a depașit 2.700. Panica este cu atât mai mare cu cât un focar uriaș a aparut în Italia, care are în prezent 322 de infectari și 10 decese. Este panica…

- Bulgaria intentiona sa se alature ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), o perioada obligatorie de doi ani inainte de adoptarea monedei euro, pana la finele lunii aprilie 2020. Recent, insa, Parlamentul de la Sofia a adoptat un act legislativ care prevede ca Guvernul poate face acest lucru…