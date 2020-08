Bulgaria: Trei persoane reţinute, în urma unui incident violent după noi proteste anticorupţie Trei persoane au fost retinute luni seara la Sofia, in legatura cu un incident violent care s-a produs la manifestatiile anticoruptie si antiguvernamentale din Bulgaria care s-au desfasurat pentru a 40-a zi consecutiv, au declarat marti pentru EFE surse din Ministerul de Interne bulgar.



Potrivit estimarilor ministerului citat, circa o mie de persoane s-au strans luni seara, cum deja a devenit o obisnuinta, in piata centrala din Sofia, unde se afla sediile Guvernului, Parlamentului si Presedintiei.



Dupa ce protestatarii au aruncat cu oua si rosii in sediul guvernului, mai… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul capitalei bulgare, Sofia, a fost plin de demonstranți care au aruncat cu oua și roșii in sediul guvernului și au cerut demisia premierului. Boyko Borisov este acuzat ca a slabit statul in beneficiul unor afaceri influenți și controversați.

- Doi politisti si un manifestant au fost raniti la Sofia, la manifestatii la care protestatari care cer de sase zile demisia Guvernului lui Boiko Borisov au incercat marti sa patrunda in sediul Parlamentului, a anuntat politia, relateaza AFP.

- Doi politisti si un manifestant au fost raniti la Sofia, la manifestatii la care protestatari care cer de sase zile demisia Guvernului lui Boiko Borisov au incercat marti sa patrunda in sediul Parlamentului, a anuntat politia, relateaza AFP.

- Doi polițiști și un protestatar au fost raniți marți la Sofia, în timp ce protestatarii care cer demisia guvernului încercau sa intre în cladirea Parlamentului, a spus poliția, potrivit AFP."Polițiștii care încearca sa salveze un tânar care a fost lovit de…

- Politia bulgara a dispus o ancheta pentru stabilirea "adevarului obiectiv", in raspuns la informatiile din media privind excese de forta din partea unor politisti in cursul recentelor proteste de la Sofia, a anuntat luni intr-o conferinta de presa comisarul sef Gheorghi Hagiev, citat de BTA. Investigatiile…

- Mii de bulgari au iesit din nou ieri in strada ca sa protesteze impotriva coruptiei. Ei au cerut demisia guvernului conservator al prim-ministrului Boiko Borisov.La Sofia, peste 3.000 de persoane au demonstrat timp de cateva ore in fata sediului guvernului, scandand "Mafia" si "Demisia". Protestatarii…

- ‘Ani intregi, lucratorii din sanatate ne-au atras atentia ca nu au resurse suficiente in ce priveste personalul, numarul de paturi si echipamentele pentru a putea ingriji oameni in mod decent’, a declarat pentru Reuters Aurelie Trouve, purtatoare de cuvant a grupului de activisti ‘Attac’, aflat in spatele…

- Pentru a doua oara in decurs de o saptamana, presei de la Sofia i-au fost trimise materiale compromițatoare la adresa premierului bulgar, Boiko Borisov. Dupa ce vinerea trecuta a aparut inregistrarea cu o vocea care seamana cu a lui Borisov, miercuri au fost date publicitații și fotografii din dormitorul…