- O noua runda de alegeri parlamentare, a treia in acest an, se profileaza in Bulgaria dupa ce inca un partid, al socialistilor, a esuat in tentativa de a forma un guvern de coalitie in urma scrutinului desfasurat la 11 iulie, transmite miercuri dpa. Partidul Socialist, a treia forta in Adunarea…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a încredintat vineri Partidului Socialist mandatul de a forma un nou guvern, în pofida sanselor mici de reusita, într-o încercare de a se evita un al treilea rând de alegeri legislative în acest an, transmite Reuters, preluata de Agerpres.Partidul…

- Partidul bulgar anti-sistem denumit „Exista un astfel de popor” (ITN), care are cel mai mare grup politic în parlament, dar fara a detine majoritatea, a renuntat la demersul formarii unui guvern dupa ce alte doua mici partide anti-coruptie au refuzat sa-l sustina, a anuntat marti liderul…

- Conform exit-poll-urilor, niciun partid nu a castigat in mod clar alegerile parlamentare din Bulgaria. Formatiunea fostului premier Boiko Borisov, GERB, se situeaza pe primul loc, dar diferenta este in marja de eroare. Pe locul al doilea, se situeaza formatiunea antisistem Exista un Astfel de Popor…

- Partidul GERB a castigat, duminica, alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria, reușind un scor de 22,1%, conform exit-poll-ului realizat de Agentia Gallup International Balkan. Partidul de centru-dreapta Cetatenii pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei (GERB), al fostului premier Boiko Borisov,…

- Bulgaria organizeaza al doilea rand de alegeri parlamentare in mai puțin de șase luni, dupa ce fostul premier Boiko Borisov nu a reușit sa formeze o coaliție de guvernare in urma alegerilor din luna aprilie. Acesta se infrunta cu Slavi Trifonov, reprezentantul partidului anti-sistem Exista un Astfel…

- Bulgarii sunt chemati la urne duminica pentru a alege un nou parlament pentru a doua oara în putin peste 100 de zile, transmite dpa citata de Agerpres. Organizarea de noi alegeri în cea mai saraca tara din Uniunea Europeana a devenit necesara dupa trei încercari esuate de a forma un…