- Premierul bulgar Nikolai Denkov a precizat luni ca negocierile aflate in desfasurare cu Austria inca nu au condus la un acord final cu privire la aderarea Bulgariei la spatiul Schengen in privința eliminarii controalelor in aeroporturi, informeaza agentia Novinite, preluata de Agerpres.

- Austria pare sa fi renunțat la poziția sa rigida cu privire la admiterea Romaniei și Bulgariei in Schengen și sa accepte includerea celor doua state in spațiul de libera circulație, cel puțin in ceea ce privește transporturile aeriene.

- Prim-ministrul Bulgariei, Nikolai Denkov, participa la controlul parlamentar care se desfasoara in Adunarea Nationala de la Sofia. Seful executivului bulgar a raspuns intrebarilor adresate de parlamentari cu privire la progresele Bulgariei in ceea ce priveste admiterea in Schengen."La sfarsitul anului,…

- Premierul bulgar, Nikolai Denkov, a acordat un interviu postului austriac de televiziune ORF, in care a declarat ca nu exista argumente reale impotriva admiterii Bulgariei si Romaniei in Schengen, transmite BNT. Potrivit prim-ministrului, daca pozitia Austriei nu se va schimba, bulgarii vor fi dezamagiti,…

- Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu a dat primele declarații dupa intalnirea din cadrul Trilateralei Romania-Bulgaria-Grecia. Cele trei state au acceptat implementarea unui plan comun de acțiune pentru dezvoltarea domeniilor precum transportul, energia, comerțul și securitatea. „Am participat astazi,…

- Romania și Bulgaria vor face o a doua incercare de a intra in Schengen, la exact un an dupa ce au fost refuzate de Austria și Olanda pentru a adera. Votul este așteptat in luna decembrie, iar Bulgaria și Romania depun in prezent toate eforturile pentru a fi acceptate, a asigurat premierul Nikolai Denkov…