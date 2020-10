Stiri pe aceeasi tema

- Solidare cu Lituania si Polonia, alte patru state membre ale Uniunii Europene si-au rechemat ambasadorii din Belarus, a anuntat miercuri ministerul de externe de la Vilnius. Potrivit declaratiei facute Reuters de catre o purtatoare de cuvant, este vorba de Cehia, Estonia, Letonia si Germania, anunța…

- Zece start-up-uri din Estonia, Franta, Olanda, Romania si Rusia au fost selectate sa participe in programul complex de opt saptamani al #BeAI, unul dintre primele pre-acceleratoare din Europa dedicate in totalitate Inteligentei Artificiale (AI), au anuntat organizatorii, intr-un comunicat transmis,…

- Inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) cu confiscat in septembrie peste 40 de tone de tutun brut, insemnand o frauda peste 31 milioane lei doar din accize și taxa pe valoarea adaugata. „In cadrul acțiunii de monitorizare a traficului de tutun prin frontierele UE, inceputa in luna septembrie,…

- Reuters: Renault mizeaza pe Dacia pentru a se redresa in urma pandemiei și improspateaza imaginea marcii romanești low-cost cu noi modele imbunatatite Producatorul auto francez Renault a dezvaluit luni primele fotografii cu noile Sandero si Logan, unele dintre cele mai bine vandute modele, ambele fabricate…

- Oamenii din Belarus nu ii vor permite presedintelui Aleksandr Lukasenko sa ii trateze la fel ca inainte si acesta va trebui sa plece, mai devreme sau mai tarziu, a declarat candidata opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, intr-un interviu publicat sambata de Reuters. Lituania i-a oferit…

- Romania a inregistrat in ultima saptamana a doua cea mai mare rata de pozitivare din Europa, dupa Ucraina, scrie g4media.ro. Conform datelor furnizate de Our World in Data , 5,8 romani au fost depistați pozitivi la 100 de teste prelucrate, in timp ce in Ucraina, care inregistreaza cea mai mare rata…