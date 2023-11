Stiri pe aceeasi tema

- Pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023 vor fi deschise 1.958 de secții de votare. Cele mai multe secții de votare se gasesc in circumscripțiile electorale: Chișinau nr. 1, care cuprinde sectoarele și suburbiile capitalei – 305; Orhei – 83; Ungheni – 78; Soroca – 74 și Florești – 71, potrivit…

- Acum o ora, in timpul transportarii susținatorilor unui partid politic la manifestațiile care urmeaza in Orhei, un microbuz de marca Volkswagen a fost stopat de ofițerii de patrulare fiind documentat pentru lipsa mai multor acte obligatorii. Astfel, pentru a i se permite in continuare deplasarea fara…

- Doi barbați in varsta de 33 și 48 de ani din Orhei au fost reținuți fiind suspectați de jaf. Polițiștii din Orhei au fost sesizați de un barbat precum ca la 20 septembrie, fiind la o stație PECO din afara orașului Rișcani, a oprit in trafic o mașina de ocazie pentru a ajunge in același oraș. In automobil…

- Circa 95 la suta dintre foștii deținatori de patenta au trecut la o alta forma de activitate, in peste doua luni de la intrarea in vigoare a reformei. Cifrele au fost prezentate astazi de vicepremierul Dumitru Alaiba, ministru al Dezvoltarii Economice și Digitalizarii și directorul Serviciului Fiscal…

- Doua automobile au fost avariate in urma unui accident care s-a produs dimineața in apropierea satului Ciocalteni, raionul Orhei. Potrivit poliției, in impact a fost implicata o mașina de model Opel, dar și un Volkswagen, transmite Realitatea.md . „Preliminar s-a stabilit ca un barbat de 50 de ani de…

- Pentru imbunatațirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunta ca pe 2 septembrie, vor avea loc lucrari programate de intreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și in intervalele de timp indicate mai jos. 02.09.2023 Leova: s. Tigheci:…

- Festivitați de amploare la Orhei, unde este sarbatorita cu mult fast Ziua Independenței Republicii Moldova. Ceremonia a inceput de dimineața, la ora 10:00, cu depuneri de flori la monumentul participanților la luptele pentru independența. La ea au participat reprezentanți ai administrației raionale…

- Polițiștii solicita suportul cetațenilor pentru a localiza un barbat de 50 de ani, care in data de 2 august curent a plecat de la domiciliul sau din satul Ghetlova, raionul Orhei, intr-o direcție necunoscuta si pina la moment nu se cunoaște locul aflarii sale. In ziua dispariției, barbatul era imbracat…