Stiri pe aceeasi tema

- Stilul minimalist a avut un impact inca de la inceputul secolului al XX-lea, iar astazi este in topul preferințelor atunci cand discutam despre amenajarile interioare. Deși de multe ori este asociat cu simplitatea, adevarul este ca stilul minimalist este centrat pe crearea unui spațiu aerisit și luminos,…

- “Dragi OAMENI, azi dimineața (nu.n ieri,7 noiembrie) la Bughea de Sus, o familie formata din 7 persoane era sa arda in casa. Din fericire , nici copiii și nici cei patru adulți nu au avut de suferit fizic , reușind sa iasa la timp din casa in flacari. Dar, din pacate aproape toate bunurile agonisite…

- Bianca Dragușanu demonstreaza, in continuare, ca are un suflet mare. Deși este celebra și afișeaza un trai lipsit de griji, diva nu uita de oamenii strazii, care au nevoie de ajutor. Paparazzii Spynews.ro au stau pe urmele ei și au surprins un gest pe care l-a facut fața de un barbat care i-a cerut…

- Expozitia de pictura „Din suflet de copil", realizata de copiii de la Asezamantul „Sfantul Ierarh Leontie" Radauti, sub indrumarea profesorului Vasile Popescu, va fi vernisata sambata, 15 octombrie 2022, la ora 11:00, la Galeria de Arta „Traian Postolache" din ...

- UTA și CFR Cluj au remizat, scor 1-1, in ultimul meci al rundei cu numarul 13 din SuperLiga. Nana Boateng (28 de ani) a deschis scorul in minutul 32 cu o lovitura spectaculoasa de cap. Prima reușita semnata de Nana Boateng in aceasta ediție a SuperLigii a fost una deosebita și a adus tacerea pe arena…

- In luna septembrie, interesul candidatilor pentru locurile de munca de la distanta a ramas ridicat. Aproape jumatate dintre aplicarile pentru locurile de munca in regim remote au fost adunate de angajatorii din call center / BPO ♦ „Companiile au inceput sa transforme in beneficiu pentru angajati posibilitatea…

- Romanul poate fi citit in mai multe chei: ca un jurnal de calatorie, ca o carte a cautarii mistice si, nu in ultimul rand, ca o calatorie catre sine, in cautarea unui sens al propriei existente. In 1666, an care poarta in sine Numarul Fiarei si prevesteste sosirea Apocalipsei, Baldassare Embriacco,…

- Președintele USR, Catalin Drula, considera ca nu toți liberalii sunt fericiți cu stilul „cu care a venit gașca Bode, cu Ciuca”. „PNL de mult nu mai e nici partid liberal, nici partid pe bune, este anexa din fundul curții PSD”, a afirmat fostul ministru, miercuri, pe B1 TV. Fii la curent cu…