​Buget 2021/ Modificări la Sănătate, Educație, MAI, MAE, Transporturi Bugetul pe 2021 adoptat de Guvern arata diferit comparativ cu varianta inițiala a proiectului. Bugetele multor instituții au suferit modificari, printre acestea aflându-se Sanatatea, Educația, MAI, MAE, Transporturi. Deficitul pe cash ramâne la fel, de 7,16% din PIB (80 miliarde lei), iar pe ESA de 8,23%.



Bugete modificate fața de proiect

Ministerul Sanatații: 17,49 miliarde lei, în scadere cu 10,98%. Fața de proiectul inițial primește cu 50,7 milione de lei mai mult.



Ministerul Educației: peste 28,5 miliarde lei, mai mare cu 0,86% decât execuția pe 2020.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

