- Stadiul investitiei la Baza de tratament de la Tasnad se lovește de obstacole birocratice, ori chiar de lipsa de interes (am spune noi) din partea institutiilor competente, sub incidenta carora intra rezolvarea acestor aspecte. Din raspunsul primit de la Ministerul Economiei, de catre deputatul PSD…

- O mamica și copilul ei de doar 2 ani au fost dați jos din avionul companiei Wizz Air, care face curse de la Luton (Londra) spre Satu Mare. Totul s-a intamplat pentru ca micuțul plangea, sustine mama. „Eu și fiul meu in varsta de 2 ani am avut cumparat bilet de la Luton – Satu […]

- "Astazi plang de fericire! Dumnezeu ne-a oferit o minune! Bine ai venit pe lume, Anastasia Maria", a scris sotul ei pe pagina de Facebook. Fericire pura și iubire infinita in familia artiștilor de muzica populara Silvana Riciu – Nicușor Ionița! Indragita cantareața este insarcinata și a ascuns…

- Amendamentele aduse proiectului de rectificare a bugetului de stat și cea a bugetului de asigurari sociale au intrunit majoritatea de voturi in comisiile reunite, spune deputatul social-democrat de Satu Mare, Ioana Bran. „Astazi, in plenul reunit al Parlamentului, am prezentat rapoartele comisiilor…

- Preotul ortodox Ioan Panusciac in varsta de 53 de ani a fost internat initial Spitalul din Satu Mare cu pneumonie. Ulterior el a fost transferat la spitalul din Carei, acolo unde a si murit. In momentul in care familia a mers la spital sa-i ridice trupul, a avut parte de un soc. Parintele…

- Conditiile oferite copiilor, in spatiilor de joaca din Cartierul Solidaritatii (și nu numai), lasa mult de dorit. Copilasii sunt „panditi” la fiecare pas de cate o accidentare, pe aparatele de joaca distruse. Desigur, nu este singurul spațiu de joaca „cu probleme” din oraș, insa cazul de mai jos ne-a…

- Acuzatii grave facute de familia unei gravide la adresa unui medic de la Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia. Oamenii sustin ca doctorul a refuzat sa o opereze pe femeie, desi starea sa era grava, de teama COVID. Din acest motiv, copilul a murit doua zile mai tarziu. Familia spune ca femeia de 42…

- Deputatul PSD de Satu Mare, Ioana Bran, adreseaza o intrebare publica reprezentanților Guvernului Romaniei - ”Unde sunt maștile gratuite promise de Guvern persoanelor defavorizate?”. In cadrul unui comentariu pe site-ul personal, deputatul social-democrat remarca balbaielile in serie ale guvernanților…