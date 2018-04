Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului București informeaza investitorii ca a finalizat emisiunea și plasamentul unui numar de 55.500 obligațiuni cu o valoare nominala totala de 555.000.000 RON, denominate in RON, emise in forma dematerializata prin inscriere in cont, negarantate, neconvertibile, cu o rata anuala fixa…

- Santierul Naval Orsova a raportat Bursei de Valori Bucuresti validarea a doua contracte comerciale de constructie si livrare nave fluviale, respectiv o nava tanc de 85 m si o nava tanc de 110 m, valoarea totala a celor doua contracte fiind de 2,995 milioane de euro „In sedinta sa din data…

- "Municipiul Bucuresti informeaza investitorii ca intentioneaza sa lanseze o noua emisiune de obligatiuni cu o valoare nominala totala de 555.000.000 RON, denominate in RON, emise in forma dematerializata prin inscriere in cont, negarantate, neconvertibile, cu o rata anuala fixa a dobanzii de 5,6%…

- Municipiul Bucuresti informeaza, luni, ca va lansa o noua emisiune de obligatiuni cu o valoare nominala totala de 555 de milioane de lei, in cadrul unei emisiuni dedicate numai investitorilor calificati. Banii vor fi folositi pentru refinantarea unei datorii angajate in 2015. Obligatiunile…

- Indicele principal al pietei de capital romanesti a atins, marti dimineata in deschiderea sedintei de tranzactionare, cea mai mare valoare din ultimii 11 ani, respectiv de 8.869 puncte, conform datelor Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, indicele BET, care arată evoluţia celor mai lichide…

- Actiunile Sphera Franchise Group, companie care administreaza restaurante sub brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell, scadeau cel mai mult, vineri dimineata, pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, Sphera Franchise Group se deprecia cu 6,84%, fiind urmată de Altur, cu -2,99%,…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor, spune Lucian Anghel, presedintele BVB. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat in ianuarie 2018 o crestere de aproape 8%, dupa ce indicele BET, principalul…

- Ministerul Finantelor redeschide, in februarie, o emisiune de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro, in valoare nominala de 200 milioane euro, cu scadenta in 2021, potrivit prospectului de emisiune publicat pe pagina de Internet a institutiei. Emisiunea a fost lansata in luna martie a anului…