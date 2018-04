Bucurestiul, mult in urma altor capitale ca Varsovia, Praga sau Budapesta la densitatea de spatii de birouri la 1.000 locuitori

Stiri pe aceeasi tema

- Capitala a generat, anul trecut, 70% din suprafata livrata de spatii logistice si industriale, potrivit unui raport realizat de catre compania de consultanta imobiliara Activ Property Services. 2017 a fost cel mai bun an din istoria dezvoltarii de spatii logistice si industriale moderne, cu livrari…

- Piata de birouri din Romania continua sa se maturizeze atat prin prisma extinderii stocului la nivel national, cat si prin imbunatatirea standardelor de sustenabilitate, la finalul anului trecut proiectele de birouri existente certificate LEED sau BREEAM insumand 1,3 mil. mp inchiriabili, aproape…

- Piata hoteliera din Romania a fost, in 2017, a doua cea mai atractiva din regiune, dupa Polonia, in ceea ce priveste sectorul de tranzactii, in urma a doua vanzari majore, cu o valoare cumulata de 183 de milioane de euro, arata o analiza realizata de Cushman & Wakefield Echinox. Cele două tranzacţii…

- Piața hoteliera din Romania a avut in 2017 cel de-al șaptelea an consecutiv de creștere, in cele aproape 100.000 de camere de hotel fiind inregistrate peste 20 de milioane de innoptari, un avans de 4% fața de anul precedent, respectiv 57% fața de anul 2010. Cushman & Wakefield Echinox a realizat un…

- Globalworth Real Estate Investments, dezvoltator cu un portofoliu de peste 1 miliard de euro in active imobiliare in Romania, anunta finalizarea achizitiei a doua terenuri in zona de nord a Capitalei si pregatirea pentru inceperea lucrarilor de constructie pentru doua noi cladiri de spatii de birouri.…

- Cererea noua de spatii de birouri pe piata imobiliara din Capitala, care cuprinde intrarile noi pe piata, extinderile companiilor cu divizii noi si extinderea de spatiu, a reprezentat o pondere de 28% din cererea totala, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara CBRE. Aceasta cerere…

- In legatura cu executarea lucrarilor planificate, S.A. „Apa-Canal Chisinau” este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile miercuri, 31 ianuarie 2018, in intervalul orar 09:00-17:00. In urma acestui fapt, vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii din strazile: Varsovia; str. si str-le…

- Capitala a depasit in anul 2017 un prag important al numarului de vizitatori, fiind pentru prima data cand atinge 2 milioane de turisti, insa din punct de vedere al promovarii ca destinatie turistica a ramas corijenta, a declarat Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania, citat…