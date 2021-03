București: Se reimpun restricții pentru restaurante și cinematografe București: Se reimpun restricții pentru restaurante și cinematografe Restaurantele de interior din București se reînchid din cauza masurilor restrictive luate de autoritați în timpul epidemiei de covid, martie 2021. Foto: Arhiva/ Ionuț Iamandi. Comitetul municipiului București pentru Situații de Urgența a decis cu puțin timp în urma închiderea restaurantelor și cafenelelor la interior, de mâine, în acele unitați care funcționeaza în hoteluri, pensiuni sau alte unitați de cazare. Este permisa doar deservirea persoanelor cazate acolo. Tot… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

