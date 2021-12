Bucureştenii vor plăti direct în autobuz, cu cardul, pentru călătoriile STB Societatea de Transport București (STB) a anunțat ca a inceput procedura de achiziție publica pentru serviciul de plata cu cardul bancar de tip contactless direct la validatoarele ce se vor instala pe circa 1000 de mijloace de transport. Noul sistem ajuta la plata calatoriei cu orice card bancar contacless, chiar daca pasagerii nu dețin un […] The post Bucurestenii vor plati direct in autobuz, cu cardul, pentru calatoriile STB appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

