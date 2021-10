Stiri pe aceeasi tema

- Termo Urban Craiova SRL anunta ca, din noaptea de 07 spre 08 octombrie 2021, ora 20.00, vor incepe probele la cald pentru consumatorii de tip urban din Municipiul Craiova, avand in vedere prognoza meteo care anunta temperaturi in scadere pentru zilele urmatoare. Furnizarea agentului termic pentru incalzire…

- Termoenergetica Bucuresti incepe, in cursul nopții de 07 spre 08 octombrie 2021, probele la cald pentru locuitorii Capitalei. Masura a fost deciza in condițiile in care meteorologii au anunțat temperaturi in scadere pentru urmatoarele zile.

- Bucureștenii din 79 de blocuri ale Sectorului 3 raman, de marți pana vineri, fara apa calda. Masura e luata pentru remedierea unei avarii la conductele de termoficare ale Magistralei 2 Sud, potrivit Termoenergetica. Termoenergetica București (CMTEB) SA a anunțat, marți, ca se fac lucrari pentru…

- Compania Termoenergetica a anunțat mai multe lucrari de remediere a unor avarii in zona, care vor afecta inclusiv alimentarea cu apa calda a celor doua unitați sanitare și a aproape 180 de blocuri. Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat ca incepand de joi se fac lucrari de remediere…

- Furnizarea apei calde pentru aproximativ 50 blocuri din Sectorul 6 al Capitalei va fi sistata pana marți, 24 august 2021, la ora 24.00. Conform Termoenergetica, de luni vor incepe lucrari de inlocuire a unei...

- ”Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) anunta, luni, ca incepand cu data de 27 iulie 2021, se vor desfasura lucrari de inlocuire a unor vane (tip DN 1000) pe Magistrala 2 Sud, din Sectorul 3 al Capitalei. Din cauza lucrarilor efectuate in zona intersectiei dintre bulevardele Nicolae…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti a anunțat luni ca, de maine, 27 iulie, și pana vineri, 30 iulie, vor fi lucrari de inlocuire a unor vane (tip DN 1000) pe Magistrala 2 Sud, in Sectorul 3, motiv pentru care furnizarea agentului termic va fi sistata in urmatoarele zile, potrivit News . ”Compania…

- Peste 1.000 de blocuri din Capitala nu au apa calda, intrucat se fac revizii, a informat, vineri, directorul general al Termoenergetica Bucuresti SA, Claudiu Cretu, arata Agerpres. "Peste 1.000 de blocuri nu au apa calda, sunt revizii, reparatii pe intreg palierul, sistemul are pierderi foarte…