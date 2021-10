Bucureștenii ar putea fi nevoiți sa scoata din buzunar cu aproximativ 100 de lei mai mult lunar pentru incalzirea unui apartament cu doua camere, urmare a majorarii prețului gigacaloriei cu 20%. Primarul Nicușor Dan le cere, insa, locuitorilor capitalei sa stea liniștiți – primaria va subvenționa și anul acesta caldura. Edilul Capitalei susține ca majorarea […] The post Bucureștenii, ingropați in datorii: Prețul gigacaloriei, majorat cu 20% de luna viitoare first appeared on Ziarul National .