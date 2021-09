Stiri pe aceeasi tema

- "Dati-mi voie sa analizez intai situatia. Inca analizez situatia politica in care ne aflam", a spus Florin Cițu. Premierul a mentionat ca mizeaza pe o guvernare de dreapta in Romania.Chestionat daca, dupa discuția cu președintele Klaus Iohannis, va fi posibil ca miniștii USR-PLUS sa-și retraga demisiile,…

- Premierul Florin Cîțu a declarat marți, dupa ședința de guvern, ca înca analizeaza situația politica dupa ce miniștrii USR-PLUS și-au depus demisiile. „Dați-mi voie sa analizez situația și când o sa am un raspuns o sa vin”, a spus Cîțu.„Dați-mi voie…

- Premierul Florin Cițu a vorbit cu Klaus Iohannis in ultimele zile, despre criza politica din coaliție, declanșata de el in urma revocarii ministrului Justiției Stelian Ion. Copreședinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș au declarat ca lor nu le-a raspuns Iohannis la telefon, in ziua demiterii ministrului…

- Premierul Florin Citu, viceprim-ministrul Dan Barna si ministrii Mediului, Afacerilor Interne se mentin in luna iulie pe primele pozitii in topul vizibilitatii membrilor Guvernului. Tanczos Barna urca si el in top trei, in contextul ordonantei de urgenta privind masurile si interventie in cazul atacurilor…

- Premierul Florin Citu si ministrii Educatiei, Muncii, dar si vicepremierul Dan Barna, se mentin si in luna iunie pe primele pozitii in topul vizibilitatii membrilor Guvernului. Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, urca patru pozitiii, de pe locul 8 in luna mai, ca urmare a prezentarii…

