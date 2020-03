BRUJA lansează „Ia loc” „Ia loc” este o piesa despre obstacolele puse de oameni atunci cand iti impartasesti creatia si despre cum acesti oameni trebuie pusi la locul lor. BRUJA este una din aparitiile aparte din scena muzicii din Romania. Artista imbina elementele dure din zona de trap si hip hop cu sensibilitatea specifica muzicii indie pentru vibe-ul unic al muzicii ei.... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul de Constanta, Vergil Chitac, a publicat recent pe pagina sa de Facebook o postare legata de confirmarea infectiei cu COVID 19. Acesta a spus ca este impresionat de mesajele de incurajare si transmite mesaje de sanatate catre toti. In dimineata zilei de vineri, 13 martie, Vergil Chitac, sotia…

- Ministrul Florin Citu a declarat vineri ca mandatul sau de premier desemnat a fost acela de a mentine perspectiva alegerilor anticipate si ca nu ar fi acceptat sa primeasca voturile PSD si ALDE. "PSD-ul s-a comportat iresponsabil in toata aceasta perioada. Le-am cerut de patru luni de zile sa nu mai…

- Ultimul astfel de caz este cel al unei femei din Olt care s-ar fi intors in Italia. Femeia a fost data in consemn la frontiera. Pana in acest moment, in Romania sunt 3 oameni diagnosticati pozitiv, peste 9 mii de persoane monitorizate, 42 in carantina si un caz de vindecare. La nivel national, au fost…

- Ca parte a bugetului anual, a fost anuntat ca 1.280 de dolari americani vor fi oferiti fiecarui adult cu varsta de peste 18 ani. Este vorba despre aproximativ 7 milioane de oameni. Economia teritoriului controlat de China a fost afectata de lunile de proteste violente, iar recent, de impactul…

- Cazul lui Quaden Bayles, copilul de doar noua ani, din Australia, care a fost filmat cum cere sa moara dupa un episod de bullying aduce in atenția oamenilor, din nou, o problema actuala și reala, prezenta mai ales in școli, fenomenul de bullying. Liza și Fereșteanu, gazdele emisiunii de seara de la…

- JO lanseaza „Lacrimile”, o piesa-medicament pentru „inimile frante”. „Probabil toți am suferit candva din dragoste și am plans. Dar, sunt momente cand te simți atat de gol, atat de trist, incat nu mai ai lacrimi, nu mai poți plange. Sau pentru ca ai plans prea mult, sau pentru ca golul este mult prea…

- Liviu Teodorescu incepe anul 2020 cu o piesa manifest, “Cerule”, featuring excentrica BRUJA. “Cerule” reintragește ideea ca omul trebuie sa ramana intr-o stransa legatura cu mediul incojurator și cu tot ce ofera acesta. Piesa expune in versuri faptul ca oamenii ar trebui sa fie mai constienți in legatura…

- Se intampla in Romania anului 2020. Un interlop din Neamț a mutat mai mulți oameni din case, amenințandu-i. Recidivistul intra in case peste oameni și le cerea taxe de protecție pentru o viața liniștita. Speriați, o parte din oameni s-au mutat din propriile case.Vasile Capra, un interlop din…