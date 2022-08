Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears a rabufnit și i-a transmis un mesaj dur fostului ei soț, Kevin Federline, dupa ce acesta a declarat ca baiețiilor o evita, pentru ca nu iși doresc sa o vada. Cei doi au impreuna doi baieți, ambii ajunși la varsta adolescenței.

- SUA estimeaza ca pierderile rusești in Ucraina au ajuns pana in prezent la aproximativ 15.000 de morți și poate 45.000 de raniți, a declarat miercuri directorul CIA, William Burns, adaugand ca și Kievul a suportat pierderi semnificative. La aproape cinci luni de cand președintele Vladimir Putin a ordonat…

- Pemierul britanic, Boris Johnson, este unul dintre oficialii europeni care s-a implicat in incercarea de a rezolva conflictul militar din Ucraina, trecand fara nicio indoiala de partea țarii invadate. Acesta a facut apel in repetate randuri catre Occident, solicitand oferirea sprijinului militar și…

- Cu putin timp inainte ca Britney Spears sa se casatoreasca, fericitul eveniment a fost intrerupt de fostul ei sot, Jason Alexander, care a aparut neinvitat la ceremonie. Cantareata in varsta de 40 de ani si logodnicul ei, Sam Asghari, de 28 de ani, erau in pline pregatiri cand barbatul a venit neinvitat…

- Britney Spears s-a casatori, joi, cu Sam Asghari, dupa o relatie de 5 ani, insa evenimentul a fost unul cu scandal, pentru ca un fost sot al cantaretei pop a incercat sa blocheze ceremonia, dand buzna pe proprietatea lor, scrie BBC. Cu putin timp inainte de nunta, cand cuplul era in pline pregatiri,…

- Pe frontul cibernetic, intreaga lume este acum in razboi cu Rusia, intr-un raport de 99 la 1. Moscova nu are deloc aliati. Acest lucru a fost declarat de expertul in securitate cibernetica Nikita Knysh in cadrul Telemaratonului de informatii din intreaga Ucraina.

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina.