- Valul patru a ajuns și in Romania de cateva saptamani bune. De la debutul acestuia pana in prezent s-au derulat evenimente precum izbucnirea crizei politice și plecarea USR-ului de la guvernare, inclusiv a Ministrului Sanatații, dar și mult indragitul...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca situatia PNL este „destul de critica” si ca singura „forma onorabila” de a asigura o majoritate parlamentara este refacerea actualei coalitii, fiind exclus „vreun blat” cu PSD, noteaza Agerpres."Avem trei…

- Criza de sanatate generata de pandemia de COVID-19 a amplificat problemele cu care se confruntau pacienții cronici din Romania in ceea ce privește accesul la terapii, arata Alianța Pacienților Cronici din Romania. Criza politica actuala acutizeaza situația, sapand mai adanc groapa sistemului…

- Premierul Florin Cițu a anunțat joi, dupa ședința de Guvern, ca legea consumatorului vulnerabil nu este suficienta și cauta soluții pentru aceasta iarna. „Oricum v-am spus din primul moment ca aceasta lege nu este de ajuns și vom veni cu compensari pentru mai multe persoane pentru aceasta…

- In Ungaria, asistentele medicale ies in strada pentru ca guvernul a omis sa le mareasca salariile, iar multe dintre ele se gandesc sa emigreze. In Polonia, spitale se inchid pentru ca le pleaca...

- Presedintele libanez Michel Aoun l-a desemnat luni pentru formarea unui guvern de salvare nationala, in urma consultarii cu formatiunile politice parlamentare, pe cel mai bogat om din tara, multimiliardarul Najib Mikati, om de afaceri sunit originar din Tripoli, unul din cele mai sarace orase in Liban,…

- Infectia HIV este o problema majora de sanatate publica in Romania. Criza sanitara generata de pandemia COVID-19 a agravat situația, rata de testare HIV/SIDA inregistrand in 2020 o scadere de aproape o treime, in contextul in care numarul de cazuri noi de infecție cu HIV in Romania era deja in creștere…

- Oana Zavoranu a luat la puricat vedete pe contul sau de YouTube, insa se pare ca tactica se impletește cu noi conflicte. Vedeta i-a declarat razboi Adelei Popescu, care se pare ca i-a provocat lui Zavoranu o adevarata criza de nervi. Cum a pornit scandalul. Zavoranu a amenințat-o pe Adela Popescu cu…