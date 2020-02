Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: Cu cateva ore inainte de iesirea oficiala a Marii Britanii din Uniunea Europeana, centrul Londrei a devenit din nou scena unei infruntari de idei intre cei pro si cei anti-Brexit. Unii de pe margine, altii ostentativi, imbracati inclusiv…

- Ce se intampla concret, imediat dupa miezul nopții, in urma Brexit, și ceea ce se va schimba incepand din acel moment, citiți mai jos.1. Uniunea Europeana va pierde pentru prima oara un stat membru și, mai ales, una dintre cele mai mari si mai bogate tari din bloc.2. Vor "pleca" 66 de milioane de locuitori,…

- Șeful diplomației americane, Mike Pompeo, va efectua o vizita la Londra pentru a încerca sa aplaneze divergențele cu aliatul istoric al Statelor Unite, în frunte cu cele legate de Huawei, înainte de a se angaja în formarea unei noi uniuni comerciale, anunța La Libre Belgique,…

- Boris Johnson respinge cererea Scoției pentru un nou referendum pentru independența. "Democratia va invinge", afirma premierul scoțian, care promite organizarea plebiscitului Premierul britanic Boris Johnson a respins in scris, marti, cererea prim-ministrului Scotiei, Nicola Sturgeon, de a…

- Zi plina in Regatul Unit. Britanicii sunt chemați astazi la urne pentru a decide noua componența a Parlamentului. Principala miza este legata de Brexit. Parerile englezilor sunt imparțite cand vine vorba de parasirea blocului comunitar. Premierul Boris Johnson a mizat in campania electorala ca va convinge…

- Premierul Boris Johnson a subliniat, vineri, ca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana pana la 31 ianuarie, in cazul in care el și conservatorii sai ies victorioși la alegerile anticipate din 12 decembrie, relateaza Reuters. „Daca reușim sa obținem o majoritate funcționala, atunci vom ieși cel tarziu…

- Britanicii se afla și ei in plina campanie electorala. In funcție de vot, vom afla daca mai ies sau nu din Uniunea Europeana. Peste jumatate de milion de romani care locuiesc in Regatul Unit așteapta cu sufletul la gura rezultatul alegerilor. Citiți mai multe pe stirileprotv

- Aproximativ 56.000 de romani nu au primit permis de ședere in Regatul Unit dupa ieșirea din Uniunea Europeana, pana la data de 30 septembrie, conform unui comunicat publicat de Ministerul de Interne britanic.