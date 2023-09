Breaza a salvat onoarea Cu greu mai gasim o astfel de etapa ”seaca”, in care premiantele de anul trect, CS Blejoi și CSO Plopeni, sa piarda, ambele, pe teren propriu, meciuri in care au fost favorite. In plus, Pauleștiul a ”bifat” un eșec … de neprezentare, la Giurgiu, astfel ca, din toata ”Prahova vestita”, noroc cu Tricolorul Breaza ca a luat un punct, la Pucioasa, și nu s-a bifat un record negativ. ”Onoarea” a fost salvata exact unde se aștepta mai puțin, la Pucioasa, unde nou-promovata echipa Tricolorul a realizat un 2-2 prețios, caștigand primul punct extern din acest sezon. In rest… dezastru, la Plopeni echipa… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- București și Ilfov concentreaza peste 60% din totalul investițiilor straine venite in Romania, iar celelalte 40 de județe impart mai puțin de 40% din total. O analiza a unei echipe de economiști a Facultații de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a UBB din Cluj, releva ca fluxul investițiilor…

- Totodata, a fost actualizat si Codul galben, fiind vizate rauri din judetele Bistrita Nasaud, Bihor, Cluj, Alba, Harghita, Mures, Sibiu, Hunedoara, Arad, Caras Severin, Timis, Gorj, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Ialomita, Buzau, Vrancea, Bacau, Neamt, Iasi, Vaslui, Galati,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o atentionare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila pe parcursul intregii zile in sudul si estul Transilvaniei, in cea mai mare parte a Olteniei, in vestul si nordul Munteniei, precum si in zonele de munte. Judetele marcate cu cod galben…

- Emisiunea "Sa vorbim despre tine" difuzata de Nașul TV in data de 5 mai 2023, a avut parte de o sesiune de analiza din partea membrilor Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) intr-o ședința ce a avut loc pe 23 august. Invitatul emisiunii,Sacha Stone, influencer britanic, a prezentat imagini din…

- Luiza Radulescu Pintilie Cat adevar aduna ințeleptele vorbe care spun ca ei, copiii, vin direct de la Dumnezeu și ca atunci cand vrem sa vedem raiul pe pamant este de ajuns sa privim in ochii lor fiindca ei sunt purtatori ai franturii de sfințenie și de frumusețe cereasca data omului dintru inceputuri!…

- Specialiștii de la Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor au emis, vineri dimineata, mai multe atentionari Cod Galben de inundatii valabile pe rauri din noua judete. Astfel, pana la ora 12:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, azi, mai multe atentionari cod galben de inundatii valabile pe rauri din noua judete. Astfel, pana la ora 12:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti,…

- Județele Mehedinți si Gorj si zona de munte a județelor Caraș-Severin, Valcea și Hunedoara sunt pana la ora 8:00 sub avertizare cod roșu de averse abundente, informeaza Rador.Pana la ora 13:00 o avertizare cod portocaliu tot de averse, dar și de grindina vizeaza alte regiuni ale județelor Mehedinți,…