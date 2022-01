BREAKING Rusia a început să-i înarmeze masiv pe separatiștii în estul Ucrainei Separatistii sustinuti de Rusia, aflati in estul Ucrainei, au primit masiv armament, in ultimele 24 de ore, incalcand acordul de pace de la Minsk din 2015, au anuntat oficiali militari de la Kiev, citati de Bloomberg. In ultimele 24 de ore, militantii inarmati de Rusia au amplasat 275 de vehicule militare in partile din regiunile Donetk si Luhansk care se afla sub controlul lor din 2014, a declarat biroul de presa al armatei ucrainene. Printre acestea se numara tancuri, tunuri autopropulsate si obuziere. Prin inarmarea separatistilor, Rusia „creeaza sistematic motive pentru o noua escaladare la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

