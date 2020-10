BREAKING NEWS! O nouă zi cu RECORD de pacienți la ATI Pana astazi, 17 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 176.468 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 129.556 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.952 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 871 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Pana astazi, 5.812 persoane diagnosticate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

